Francesco Gabbani spopola nel concerto di DeeJay on stage a Riccione

Riccione, 16 agosto 2023 – Migliaia di persone la sera di Ferragosto a Riccione hanno gremito all’inverosimile piazzale Roma per il concerto di Francesco Gabbani (foto). Per l’artista che ha cantato i i suoi grandi successi, da Peace & Love a Viceversa fino al gran finale sulle note di Occidentali’s Karma c’è stata una standing ovation con fan di tutte le età, bambini, giovani e adulti, intenti ad accompagnare il cantautore e polistrumentista, formando un coro extralarge.

Emozionante il colpo d’occhio della piazza, anche con Clara, Dj Duappo, Zef & Marz che si sono esibiti la sera della vigilia di Ferragosto, giorno in cui a fare gli auguri agli ospiti dai microfoni di Publiphono Radio Mare, che spettano agli amministratori comunali al momento in stand bye, è stato ufficialmente Linus. Il suo messaggio? “Ciao, sono Linus e a nome di Riccione voglio innanzitutto ringraziarvi per aver scelto di passare le vacanze nella nostra bella città, e poi augurarvi un bellissimo, sereno e felice Ferragosto. Buon divertimento a tutti da Riccione”. DeeJay on stage condotto da Rudy Zerbi con Gianluca Gazzoli, Andrea & Michele, continua domani sera (venerdì) con con Ernia e The Kolors, si prosegue lunedì con la serata speciale assieme agli Articolo 31. Gli artisti ogni sera seguono l’esibizione di cinque concorrenti in lizza al Deejay on stage.