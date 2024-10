Museo Byron e del Risorgimento a Ravenna, quando apre: le date

Ravenna, 1 ottobre 2024 – Mentre cresce sempre più l’attesa per l’apertura del Museo Byron e del Risorgimento, è stata definitivamente fissata la data di inaugurazione, che sarà venerdì 29 novembre per l’anteprima con la stampa e nelle due giornate di sabato 30 novembre e domenica primo dicembre con l’apertura libera dei visitatori.

In particolare, per venerdì 29 è in programma un evento speciale cui prenderanno parte il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, che ha promosso e realizzato il museo, Ernesto Giuseppe Alfieri; il presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli, primo ideatore assieme allo stesso Alfieri e a Lanfranco Gualtieri, allora presidente della Fondazione. Sarà presente anche una nutrita rappresentanza della Byron Society, oltre che un componente della famiglia Byron.

Alcuni degli oggetti che saranno esposti all'interno delle sale ristrutturate

I lavori di ristrutturazione

I lavori sono in fase di ultimazione, sia per quanto riguarda tutta la ristrutturazione architettonica e infrastrutturale del prestigioso Palazzo Guiccioli e di edifici ad esso connessi, sia per l’allestimento della ricca parte storiografica del Museo del Risorgimento anche con i cimeli garibaldini provenienti dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia di Firenze e dalla Fondazione Craxi e con le coinvolgenti ed emozionanti ambientazioni, le bacheche ricche di memorabilia, i cimeli, i testi e gli oggetti personali di Lord George Byron, custoditi innanzi tutto dalla Biblioteca Classense.

Palazzo Guiccioli, nel cuore del centro storico di Ravenna; un tempo dimora nobiliare, oggi è un museo

Le 24 sale del complesso di Palazzo Guiccioli, disposte su due piani, che costituiscono il museo, sono quasi completate per quanto riguarda le esposizioni e l’animazione che ricostruisce gli ambienti dell’epoca grazie ad una sorprendente e avvolgente realtà aumentata. Sono in fase di conclusione e fruibili a breve anche la caratteristica Taverna Byron, ricavata nelle cantine di Palazzo Guiccioli e destinata ad accogliere cittadini e turisti da tutto il mondo, il negozio con le collezioni di ricordi e oggetti preziosi e commerciali su Byron ed il Risorgimento.

Le visite guidate

L’attesa cresce e ne è prova la prenotazione della visita già effettuata da numerose scuole d’Italia, a riprova di una grande attenzione per quello che sarà presto l’unico Museo Byron nel mondo e per il Museo del Risorgimento che raccoglie e rende fruibili anche le ricche testimonianze di due straordinarie collezioni mettendole in connessione tra loro e con Lord Byron. Per le visite del 30 novembre e primo dicembre sarà possibile prenotarsi sul portale web di Palazzo Guiccioli (www.palazzoguiccioli.it) e sarà tempestivamente comunicata la giornata di apertura delle iscrizioni in prossimità dell’evento.