Addio a Enzo Primo ‘Pela’ Bianchi, l’amico di ‘Zimbo’

È morto Enzo Primo Bianchi, conosciuto da tutti a Cervia con il soprannome di ‘Pelagalet’. Maestro di tennis, ha vissuto gli anni del boom turistico insieme a ’Zimbo’, l’ideatore dell’evento ‘Il Sarchiapone’. Guido Guidazzi, figlio di ‘Zimbo’, racconta che "‘Pela’ è stato uno dei primi maestri di tennis che, insieme a mio padre, gestiva campi nel lungomare. ‘Pela’ è stato un’istituzione per Cervia, di lui ci sarà sempre un ricordo piacevole. Partecipava agli eventi della città, mancherà molto". A ricordarlo è anche l’amico Gianluca Bagnara sui social "‘Pela’ arrivava in spiaggia come una star, per riposarsi qualche mezz’ora o per prendere un caffè ed era sempre una festa per tutti con i suoi divertenti racconti e le sue storie".

i.b.