Bucarelli, la cultura è donna

Oggi alle 15 appuntamento con ’Storie del Mar’. Giorgia Salerno, Camilla Berardi, Arcangelo Pinto, clarinettista – Conservatorio statale Giuseppe Verdi - presentano ’Palma Bucarelli. La Galleria sono io’, per la regia di Laura Redaelli. Palma Bucarelli è stata una delle più importanti direttrici italiane di museo del Novecento. Il motivo è presto detto.

In un panorama prevalentemente maschile, e in un’epoca – il secondo dopoguerra – in cui la direzione di un museo assumeva connotati nuovi, Palma Bucarelli ha operato con grande apertura culturale e indipendenza di giudizio, promuovendo in particolare l’ingresso dell’arte contemporanea nelle sale del museo. Apprezzata e criticata, è stata la prima direttrice donna di un museo pubblico in Italia. ’Storie del Mar’ nasce dalla collaborazione tra Ravenna Teatro, Centro di Produzione Teatrale ravennate, Mar - Museo d’Arte della città e Conservatorio statale Giuseppe Verdi.

Per tutti gli spettacoli della rassegna ’Storie del Mar’ i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Informazioni e prenotazioni Mar telefono 0544/ 482477 (il museo si trova in via di Roma 13). Sempre al Mar, fino al 2 giugno, è possibile visitare la mostra del fotografo Sebastião Salgado dal titolo ’Exodus – umanità in cammino’.