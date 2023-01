Cinque anni dalla morte di Alma Matulli Nessun colpevole per l’omicidio

Oggi fanno esattamente cinque anni dalla sua morte. Ma sull’omicidio di Alma Matulli, per la giustizia resta un’unica certezza: il nome di chi non l’ha uccisa. Non è stato Hatem Yaakoubi, tunisino trentenne che con quell’accusa sulle spalle si era fatto 391 giorni di carcere. Poi assolto. Assolto e risarcito dallo Stato con più di 90 mila euro, 235 per ogni giorno di cella ingiusta. E ora, dopo essere stato espulso e rimpatriato, si trova in Tunisia: definitivamente sparito dallo scacchiere investigativo. Non dalle carte però: perché, almeno a sentire lui, una pista alternativa c’era. Per capire, torniamo indietro al 26 settembre 2017, giorno dello scippo rivelatosi fatale. Alma è una pensionata di 78 anni originaria di Brisighella e che da tempo vive a Lugo. Dopo una vita di lavoro, si dedicata ora ai piccoli piaceri della vita come una passeggiata in strada. Ad aiutarla c’è una badante ucraina che le sta sempre accanto. Siamo di martedì pomeriggio: le due si incamminano su viale Dante lungo la ciclabile che costeggia la strada. A due passi dall’incrocio con via Toscana, qualcuno con passo lesto e modi trafelati si avvicina da tergo. La badante se ne accorge, teme che stia per succedere...