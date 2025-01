"Consulta Lugo Sud, quel che è successo è inaccettabile"

Cittadini insoddisfatti e alcuni delusi al punto da abbandonare l’incontro. È successo durante la riunione della consulta di Lugo Sud, nel quartiere di Madonna delle Stuoie, organizzata nella serata di martedì scorso. A fare arrabbiare molti cittadini intervenuti è stata la modalità scelta dagli organi della consulta, guidata dalla presidente Grazia Massarenti (foto), per votare il bilancio di previsione 2025-2027. "Dopo solo alcune domande poste dai presenti, è stato annunciato che la votazione aveva già avuto luogo prima dell’inizio della riunione, quindi ancor prima che il bilancio venisse presentato a tutti noi – racconta un cittadino –. I consiglieri della consulta hanno votato un documento a sostegno del bilancio, ignorando il confronto con i cittadini che, in buona parte, sono rimasti allibiti e se ne sono andati". Tra questi anche Ermanno Tani, referente della lista Lugo Civica che, durante le ultime amministrative, aveva appoggiato la cordata di cui faceva parte anche Massarenti in qualità di presidente dell’associazione Per la Buona Politica. "Come Lugo Civica non entriamo nel merito dei contenuti del documento votato che peraltro contiene delle imprecisioni – sottolinea Tani – ma delle modalità con le quali ci è stato presentato ad approvazione già avvenuta. Tale modalità non ha permesso la discussione in pubblico. Votare una cosa ancora prima che venga presentata è una modalità scorretta e neppure democratica. Un’altra cosa che, durante la riunione di Consulta mi ha dato particolarmente fastidio è che mentre discutevo con la presidente di consulta, uno dei consigliere ha iniziato a offendermi usando toni molto accesi e poco educati. In quel momento ero un cittadino come tutti gli altri presenti. Non è un comportamento da tenere e sicuramente da riprendere. Chi doveva intervenire era la presidente di Consulta che in quel ruolo doveva anche regolare il procedere dei lavori. Ma non l’ha fatto. Questo, a mio parere è un atteggiamento ancora più grave".

A rincarare la dose ci pensa anche Area Liberale. "La presidente del Pd, Grazia Massarenti, ha convocato, un’ora prima dell’inizio ufficiale della riunione, fissato per le venti e trenta, i soli consiglieri della Consulta, ai quali era stato consegnato un documento scritto, già contenente un giudizio positivo sul bilancio di previsione. Ai consiglieri veniva chiesto di dire se il documento fosse condiviso o meno. Sui dieci consiglieri presenti uno risultava assente per malattia e solo due, quello di Area Liberale e di Cambiamo Lugo, esprimevano parere negativo sul documento. Secondo Area Liberale, l’introduzione di una modalità di preventiva discussione del bilancio di previsione del Comune, riservata ai soli consiglieri della Consulta, accompagnata da un documento già contenente un parere positivo dato dal Pd che conta ben sette consiglieri su undici, è un pericoloso tentativo rivolto a limitare lo spazio di intervento dei cittadini residenti a Lugo sud, sul bilancio di previsione del Comune. Un esperimento da respingere perché riduce, di fatto, il dialogo fra i cittadini e l’Amministrazione Comunale, sul quale si basa la valorizzazione del ruolo delle Consulte di decentramento".