Cosa c’è dietro l’algoritmo?. Donata Columbro alla Casa delle donne

I dati statistici vengono abitualmente considerati valori neutri, in grado di rappresentare la realtà per quella che è. Ma è davvero così? Donata Columbro è pronta a raccontarci come dietro a grafici e algoritmi spesso si nascondano bias e pregiudizi che orientano la lettura dei dati, rendendola nient’affatto neutrale. L’evento è realizzato in collaborazione con Dock 61.

La giornalista, esperta nella divulgazione della cultura statistica, sarà al Fem Garden della Casa delle Donne domani sera alle 21 con il suo ultimo libro ’Quando i dati discriminano’ (edizione Il Margine), che viene dopo i precedenti lavori, sempre sul tema dei dati ’Ti spiego il dato’ del 2021 e ’Dentro l’algoritmo’ del 2022.