Gramuglia, amore e note: "Le mie donne ’punk’"

"Questo libro è dedicato a tutte le donne che, con coraggio e determinazione, inventano nuovi modi di abitare il mondo". Si apre con questa dedica Contro il matrimonio. Guida sentimentale per ragazze di ieri, oggi e domani, (ed. Edt) il nuovo libro di Laura Gramuglia – conduttrice radiofonica, dj, scrittrice bolognese – che verrà presentato per la prima volta domani alle 19, nel convento di Santa Margherita, all’interno di Parole nel Chiostro. E quando le si chiede in che senso intenda "nuovi modi di abitare il mondo", spiega: "Le protagoniste del libro sono donne che hanno influenzato e cambiato le regole del gioco, un’eredità importante da salvaguardare". Nora Ephron, Kim Gordon, Zadie Smith, Rebecca Solnit e molte altre attraversano queste pagine che, racconta l’autrice, "una giovane lettrice ha definito punk, e sono assolutamente d’accordo". Ma ci sono anche amiche care a Gramuglia – e la sua stessa storia personale. Durante il tour di presentazioni del libro, Gramuglia lancerà anche un’iniziativa simbolica: "un libro sospeso, una copia offerta da me, disponibile in cassa. Mi piacerebbe che fosse destinata a una ragazza giovane".

Il titolo potrebbe molto forte: che cosa intende invece? "Non è un libro contro l’amore o il matrimonio, ma una riflessione sulle relazioni e sui cambiamenti nei ruoli di genere. Oggi possiamo scegliere se avere figli, sposarci o vivere da sole, senza sentirci incomplete. Il titolo vuole aprire un dialogo su questi temi, attraverso la lente della musica, parte integrante del mio lavoro da tanti anni: per me è impossibile separare le due cose".

É come se la musica fosse la coprotagonista del libro? "Assolutamente, ci sono tante storie di coppie legate al mondo della musica, e ho anche voluto accompagnare il testo con una colonna sonora: all’interno del libro c’è un Qr code che rimanda a una playlist Spotify con 50 brani che mi hanno ispirata durante la scrittura".

Nel mondo dell’industria musicale c’è disparità di genere? "Lavoro con Equaly, realtà italiana che dal 2021 si occupa di parità di genere nel music business. A volte si ha l’impressione che uomini e donne abbiano le stesse opportunità nella musica, ma i dati raccontano un’altra storia: la presenza di artiste donne nella classifica sui dati di vendita dell’industria musicale italiana, prodotta da Fimi, nel 2012 era del 27%; oggi è addirittura scesa al 13-14%. E anche a Sanremo le donne sono solo un terzo dei partecipanti, senza mai una direttrice artistica. Il mio sogno è vederne finalmente una".

