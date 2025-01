Dc: "Le associazioni incontrano l’assessore, temono per la gestione"

Il 24 gennaio le associazioni sportive della piscina comunale incontreranno l’assessore Giacomo Costantini. Ad annunciarlo sono Giovanni Morgese, Mauro Bertolino e Marco Villa della DC Ravenna. "Le associazioni – dicono – hanno espresso, con grande preoccupazione, la necessità di essere maggiormente coinvolte nelle decisioni riguardanti la nuova piscina comunale". La gestione operativa della piscina non rientra nelle competenze del Consorzio Arco Lavori, che ha già affidato la gestione alla Cooper Nuoto di Reggio Emilia. "Le società sportive – proseguono – ritengono che un dialogo aperto e costante con il Comune sia fondamentale per tutelare gli interessi di chi pratica sport a Ravenna, anche se le associazioni vedono con scetticismo l’incontro, perché temono che non ci siano soluzioni concrete in vista"