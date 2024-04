Dengue, un caso a Ravenna: via alla disinfestazione straordinaria

Ravenna, 9 aprile 2024 – Un caso di dengue anche a Ravenna: si tratta di un positivo di importazione – come era già avvenuto a Rimini e Pesaro –, ossia una persona che ha contratto il virus all’estero ed è tornato in Italia già ammalato.

Dengue: i sintomi a cui fare attenzione

L’epidemia in Sudamerica

In Sudamerica, purtroppo, è in atto un’epidemia della febbre emorragica che si trasmette attraverso la puntura di zanzare appartenenti al genere Aedes (come le “zanzare tigre”) e nella forma classica si manifesta con febbre elevata, cefalea, dolori articolari e muscolari ed emorragie più o meno gravi.

Burioni: grave un caso su 20, subito la lotta alla zanzare tigre

Disinfestazione straordinaria

Dopo il caso di positività di Ravenna – a scopo precauzionale per evitare la diffusione del virus, nonostante non sia ancora presente una importante circolazione di zanzare tigre – il Comune di Ravenna ha programmato un intervento straordinario di disinfestazione nel raggio di 100 metri dall’abitazione della persona malata.Saranno eseguiti trattamenti adulticidi nelle aree pubbliche con un prodotto a base di piretroidi per abbattere le zanzare adulte presenti, da ripetere per tre giorni consecutivi nelle prime ore del mattino. Intanto, saranno eseguiti trattamenti antilarvali nei tombini, nelle caditoie stradali e anche nelle proprietà private mediante interventi “porta a porta”.

Cosa fare a casa propria

Il Comune di Ravenna ricorda che la diffusione delle zanzare può essere prevenuta tramite la lotta larvicida, per questo da aprile a novembre occorre usare periodicamente i prodotti larvicidi. Inoltre è importate seguire alcuni semplici accorgimenti preventivi in aree sensibili come balconi, cortili, giardini, cimiteri e orti: