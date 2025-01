Mercoledì il funerale di Luca Guerrini, morto nell’incidente in autostrada

Faenza, 14 gennaio 2025 – Dopo il nulla osta della procura di Forlì sono stati fissati i funerali di Luca Guerrini, l’operaio 52enne originario di Bagnacavallo ma residente a Lugo, travolto e ucciso nel pomeriggio di venerdì scorso mentre lavorava in un cantiere sulla A14 fra i caselli di Cesena e Valle del Rubicone. La salma dell’uomo sarà esposta oggi pomeriggio a partire dalle 14 nella camera mortuaria di Lugo. L’ultimo saluto, invece, è in programma domani con partenza alle 16 per il cimitero di Bagnacavallo, dopo una benedizione. A dare il triste annuncio della morte di Luca Guerrini, come si legge nel manifesto funebre a cura delle onoranze Dalfiume di Bagnacavallo, sono la moglie Ilenia, i figli Cristian e Davide, la mamma Ivana, il papà Angelo, la suocera Graziella e i parenti tutti.

Intanto proseguono le indagini sull’accaduto nell’ambito di un fascicolo per omicidio stradale aperto dalla procura di Forlì con indagato l’autista che era alla guida del camion che venerdì, poco dopo le 15, ha travolto e ucciso Luca Guerrini mentre stava lavorando insieme ad altri tre operai della ditta Icsa di Ravenna. Sembra che il camion sia stato tamponato da un altro autoarticolato finendo addosso al mezzo della ditta dei quattro operai, tra cui Guerrini appunto, che stavano ultimando un lavoro. In particolare, stavano sistemando il guardrail divelto nei giorni scorsi da un furgone. Un lavoro che sarebbe terminato la sera di venerdì.

E invece nel pomeriggio è avvenuta la tragedia. E tanto è stato lo shock che i tre colleghi dell’operaio sono stati visitati visitati dai sanitari accorsi nel luogo dell’incidente. Il camionista è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena per gravissime ferite alle gambe per cui è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

La morte di Luca Guerrini, che lascia la moglie e due figli piccoli, ha gettato nello sgomento due paesi, Bagnacavallo dove i genitori gestiscono l’edicola Matteucci di piazza Nuova dove ha lavorato anche l’uomo, e a Lugo dove il 52enne viveva insieme alla famiglia e dove si era trasferito per gestire il distributore di carburante accanto al Divino Cafè in via Piratello. L’esperienza è durata qualche anno. Poi il cambio di rotta e il nuovo lavoro come operaio della ditta ravennate che si occupa della gestione di cantieri stradali. E proprio in un cantiere venerdì pomeriggio la vita di Luca si è spezzata.