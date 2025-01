A14, incidente tra tir: muore operaio al lavoro nel cantiere autostradale

Cesena, 10 gennaio 2025 – Tragico incidente stradale tra camion oggi in A14. I vigili del fuoco di Cesena, supportati dall'autogru di Forlì, sono intervenuti attorno alle 15 al chilometro 106 dell’autostrada in direzione sud tra i caselli di Cesena e Valle del Rubicone.

I soccorritori intervenuti hanno soccorso il conducente di uno dei camion ferito agli arti inferiori trasportato in ospedale in elicottero. A perdere la vita è stato l’operaio che lavorava in un cantiere autostradale travolto dai tir.

Per consentire le operazioni di soccorso si è reso necessario chiudere completamente la carreggiata con notevoli ripercussioni sulla viabilità. Presente la polizia Stradale e gli addetti di Società autostrade per gli adempimenti di competenza.