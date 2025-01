Indicazioni errate dal navigatore, camion nel fosso: traffico bloccato

Traffico bloccato per ore ieri a San Martino in Converseto, frazione di Borghi, sulla provinciale 11 che da Savignano porta a Borghi e Sogliano. Indicazioni completamente sbagliate date dal navigatore, un camion è finito nel fosso, dopo una doppia curva doveva andare a Secchiano Marecchia in provincia di Rimini. Strada bloccata con traffico interrotto e tante proteste da chi doveva andare a pranzo a casa dal lavoro e poi tornare e soprattutto per il trasporto scolastico con i pulmini bloccati.

Da anni la gente protesta perchè i camion non rispettano il divieto di transito sulla provinciale 11 dopo l’uscita Valle del Rubicone dell’A14 a Gatteo e a Savignano dopo lo stadio comunale. La situazione più difficile la vive il Comune di Borghi dove i camion si infilano spesso in stradine di campagna e poi fanno fatica a uscire. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, anche il sindaco Silverio Zabberoni: "Sono tutti mezzi che si devono recare nelle zone di Poggio Torriana, Verucchio e a San Marino. Il navigatore gli indica la provinciale 11, creando a noi tanti disagi e pericoli. Chiediamo che venga potenziata la segnaletica a Savignano nell’incrocio fra la via Emilia e la provinciale 11".

e. p.