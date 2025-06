Al Savio duello Svezia-Norvegia nella serata Bronchi Combustibili

Sette le corse, stasera, all’Ippodromo del Savio, tutte nel nome dell’azienda Bronchi Combustibili e dei suoi partner, a partire dalla centrale, appunto il ‘Premio Bronchi Combustibili’, che andrà in scena alle 23. I pronostici della vigilia si concentrano sulla sfida annunciata tra il norvegese Amazing Justice e lo svedese Cabasse, entrambi portacolori della scuderia Santese, rispettivamente affidati a Gennaro Amitrano e a Mattia Orlando. Le possibili alternative sono Emy Stecca che correrà in coppia alla giovane promessa Lorenzo Talpo Jr e Buongallo Wise L, che avrà invece in sediolo Giuseppe De Filippis.

Dopo le prove di qualifica in programma alle 20.40, il convegno entrerà nel vivo con la prima corsa alla 21: otto al via e favori per Gasgas Bfc. Alla seconda corsa scenderanno in pista i gentleman con buone possibilità per il marchigiano Giuseppe Colantonio che gareggerà tenendo le redini di Favoloso Mark, mentre alla terza il pronostico è a tre punte con Farida Rab, Furio Leone Sat e Flipper di No. Alla quarta corsa ritorna la leva 2022 per un miglio tutto al femminile con Gardenia Av e Manuel Pistone che vogliono mettere a frutto la trasferta a caccia della seconda vittoria consecutiva.

Il Memorial Bronchi Franco (quinta corsa) vedrà una sfida tra allievi e professionisti nella quale le nuove leve sono situate al primo nastro e i master al secondo. Il pronostico, tutto a trazione posteriore, vede la prima citazione per Ciro Jet e Gennaro Amitrano, favorito su Daddy Pi e Maurizio Cheli. La serata si concluderà coi cavalli anziani: il nome giusto potrebbe essere quello di Dobar D’Aghi, la cui ultima e unica vittoria risale ai tempi giovanili.