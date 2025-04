I fratelli Donati per Mikrokosmi

Penultimo appuntamento domani mattina alle 11, alla sala Corelli del teatro Alighieri (via Angelo Mariani 2, Ravenna), con la rassegna musicale ’Mikrocosmi’. Protagonisti della mattinata saranno due giovanissimi: i fratelli Lorenzo e Sofia Donato, rispettivamente violoncellista e pianista. In programma composizioni di Bach (’Preludio, Sarabanda e Giga dalla Suite n° 4 per violoncello, BWV 1010’), Paganini (’Variazioni sul Mosè di G. Rossini’), Prokofiev (’Sonata per pianoforte n° 2 in re minore, op. 14’), Brahms (’Sonata per pianoforte e violoncello, n° 1 in mi minore, op. 38’).

Informazioni sull’appuntamento al seguente numero di telefono: 347/4310058