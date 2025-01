"Il mio chiosco tra piadina e moto"

Piada Gp è il chiosco di piadina romagnola, in via delle Paratoie, nei pressi di piazza dei Salinari, a Cervia, che Alberto ‘Gibbo’ Gilberti ha rilevato nel 2020, per la precisione il 7 marzo, proprio a ridosso del lockdown.

"Sono originario di Cento di Ferrara, ma vivo a Cervia da 30 anni. Sono venuto a Cervia un anno in ferie, poi in pratica sono rimasto qua a lavorare. Ho iniziato al ‘Momento’ al Milano Marittima, poi sono andato al ‘Pianeta piada’ e infine al ‘Porticciolo’ sul lungomare di Cervia, attività che ho tenuto per 10 anni. Quella di Gp Piada è stata una bella sfida, avviata due giorni prima del lockdown e della relativa chiusura per tre mesi".

Arte ed esperienza hanno attutito il colpo, una volta che si è andati verso la progressiva apertura: "Più che altro – ha proseguito Alberto Gilberti – ad essere determinante è stata la passione per questo lavoro. Una passione che, in così tanti anni di attività, facendo una stima approssimativa, mi ha portato a ‘sfornare’ un milione e mezzo, fra piadine, crescioni e rotoli".

Il chiosco è grande nove metri quadrati, cui si aggiungono altri nove metri quadrati di veranda (chiusa e riscaldata) dove, nei mesi invernali, si possono allestire una dozzina di posti a sedere. "Il mio cavallo di battaglia è la piadina con bacon croccante, fontina, radicchio rosso e glassa di aceto balsamico.

Per quanto riguarda i crescioni, la ‘specialità della casa’ è invece con pomodoro, mozzarella e salsiccia piccante. Tra l’altro, questo crescione me lo porto dietro nei vari menù da oltre 20 anni".

Il menù di Piada Gp – acronimo che tradisce fra l’altro la passione del titolare per le moto – propone impasti e materie prime di qualità, ovvero piadine e crescioni con farina di grano tenero ‘00’; piadine con farina di kamut all’olio, senza lievito e senza strutto; rotolini all’olio con farina di grano tenero ‘00’, anche questi senza lievito, né strutto. Nello specifico, oltre alle farciture classiche, non mancano proposte estrose. Piadine golose: seitan, tofu e verdura alla piastra; tonno, mozzarella e vesuviani; crudo, brie e funghi freschi; brie, vesuviani e melanzane; pecorino e verdure alla piastra; pecorino, fichi caramellati e noci; salame Milano, scamorza, e salsa di funghi; piada burger e bacon.

I crescioni golosi rimandano ai campioni delle due ruote, da Dovizioso (pomodoro, mozzarella, melanzane e grana), a Valentino (patate, pancetta e pecorino), fino a Marquez (mozzarella, salsiccia, salame piccante e cipolla), Morbidelli (mozzarella, cotto e carciofini), Celestino (pomodoro, mozzarella, capperi, olive e acciughe) e Maverik (mozzarella, radicchio rosso, gorgonzola).

Per i mesi estivi ci sono tre proposte alternative: salmone, caprino, rucola ed erba cipollina; oppure mozzarella di bufala, vesuviani e basilico fresco; oppure bruciatini, radicchio, fontina e aceto balsamico.

Nei mesi invernali, invece, Piada Gp è aperta nei weekend dalle 12 alle 20 e, oltre al titolare opera un collaboratore, mentre d’estate è sempre attiva e al lavoro si arriva fino a 5 ‘figure’.

Durante l’inverno, i clienti sono quelli che vengono a Milano Marittima o Cervia per la passeggiata.

"La ‘mia’ piadina – ha aggiunto Alberto Gilberti – è una via di mezzo fra quella sottile di Rimini e quella più spessa di Cesena".