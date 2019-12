Ravenna, 10 dicembre 2019 - Schianto mortale sulla Ravegnana, in località Longana, con tre auto coinvolte. Vittima una 35enne. A circa 1,5 km dalla rotonda sulla statale 16 si è verificato il tremendo incidente. Si sono scontrate frontalmente una Ford Focus e una Seat Ibiza, successivamente una Citroen C4. Tre le persone coinvolte, tra cui una giovane mamma, che ha perso la vita. Era sulla Seat Ibiza che procedeva in direzione Forlì: trasportata in condizioni gravissime, è deceduta durante il trasporto in ospedale. L'ambulanza è intervenuta alle 7 di questa mattina.

La strada è stata chiusa, nel tratto tra Longana e l'Adriatica, al km 212,900, nel territorio comunale di Ravenna, con inevitabili disagi al traffico e lunghe code.

Il traffico è deviato sulla SS16 per i veicoli provenienti da Ravenna e sulla SP27 per i veicoli provenienti da Castrocaro Terme. Sul posto sono presenti il personale di Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.