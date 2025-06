Lite tra ex finisce con un morso. La donna arrestata per stalking

È degenerato in violenza l’ennesimo confronto tra due ex fidanzati faentini. Una donna di 37 anni è stata arrestata domenica sera con le accuse di stalking e lesioni ai danni dell’ex compagno, un uomo di 48 anni. I due, che avevano anche condiviso in passato un’attività lavorativa, si erano incontrati per discutere questioni economiche legate proprio alla gestione di quella impresa comune. Ma il chiarimento è presto degenerato.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Faenza, la donna si è presentata a casa dell’uomo e tra i due è nata un’accesa discussione. Le parole hanno lasciato spazio all’aggressione: la donna avrebbe morso l’ex compagno. L’uomo, che già in passato aveva sporto denuncia per atti persecutori — all’epoca forse legati a ragioni sentimentali — ha chiamato il 112. I militari sono intervenuti e hanno tratto in arresto la donna.

Ieri mattina l’indagata è comparsa davanti al giudice per le indagini preliminari Corrado Schiaretti. In un primo momento era stata disposta la misura dei domiciliari, il giudice ha attenuato la misura con quella del divieto di avvicinamento alla parte offesa. La 37enne è difesa dall’avvocato Guido Pirazzoli.

La vicenda, però, potrebbe non concludersi qui. La donna ha annunciato di voler sporgere a sua volta denuncia nei confronti dell’ex compagno, col quale la relazione era durata poco più di cinque anni: durante la colluttazione di domenica sera, avrebbe riportato una frattura al piede, con una prognosi di 25 giorni.

l. p.