Lugo: grande apprezzamento per 'La Notte del Liceo Classico'

Lugo (Ravenna), 20 aprile 2024 - Nata da un’idea dell’Istituto ‘Gulli e Pennisi’ di Acireale, in Sicilia, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e il partenariato con la Rai, ieri sera il Liceo Gregorio Ricci Curbastro di Lugo ha ospitato la decima edizione de ‘La Notte Nazionale del Liceo Classico’, manifestazione nazionale che unisce le comunità dei Licei classici d’Italia. Trecentocinquanta i Licei Classici italiani partecipanti all’evento, a cui si sono aggiunti quattordici Licei stranieri, che in contemporanea hanno celebrato l’evento nelle loro scuole, in Grecia, Francia, Germania, Spagna, Turchia, Romania, Australia. Il Liceo di Lugo ha organizzato per l’evento una serie di attività che hanno coinvolto gli studenti dell’indirizzo Classico, con visione aperta agli studenti e loro genitori, con la finalità di esprimere la bellezza del corso di studi classico e la sua ricchezza formativa. In un’ Aula Magna gremita, introdotti dal dirigente scolastico Giancarlo Frassineti e dai saluti del sindaco di Bagnara di Romagna, con delega dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la Cultura e le Politiche giovanili, Mattia Galli, e dal presidente dell’Università degli Adulti ‘Francesco Dalla Valle’ di Lugo Silvana Capanni, e di ex studenti del Liceo Classico di Lugo (presentati dal curatore dell’evento Fabio Pagani), gli studenti e i loro insegnanti hanno prodotto contributi inerenti la tragedia e la commedia classiche, il mito, il romanzo, la poesia, la filosofia, la lingua. Palpabile il clima generale festoso, con attività rivelatesi veri prodotti artistici che hanno fortemente emozionato e divertito il numeroso pubblico presente, coniugando profondità e brillantezza, evidenziando una marcata sintonia relazionale tra studenti e loro insegnanti.