Mepa: dall’1 gennaio autentificazione con Spid e Cie

Dall’1 gennaio 2024 un importante cambiamento attende coloro che

partecipano agli appalti pubblici attraverso il Portale Acquisti in Rete. Nuove regole, decise dall’AgID, in linea con il nuovo codice degli Appalti, che richiedono l’abbandono del tradizionale metodo di accesso attraverso ‘nome utente’ e ‘password’ in favore di modalità di autenticazione

più avanzate: il Sistema Pubblico di Identità Digitale Spid e la Carta d’Identità Elettronica Cie. Per adeguare la Piattaforma telematica a tutte le nuove disposizioni, l’accesso al portale non sarà

disponibile, per attività di manutenzione, dalle ore 23.59 del 31 dicembre 2023 alle ore 8 del 6 gennaio 2024.