Occasioni, usato e riuso. Torna ’La Pulce d’Acqua’

In occasione della Notte d’Oro edizione speciale del mercatino dell’usato ’La Pulce d’Acqua’, nella cornice della Darsena di Ravenna. L’appuntamento è per oggi, domenica 13 ottobre, dalle 8,30 alle 18,30.

In Darsena tantissimi espositori creano un unico e suggestivo mix di visioni che fondono vintage, archeologia industriale, antiquariato, acqua, verde, culture e popoli diversi.

Le presenze di espositori sono massicce, oltre 100. Il pubblico fin dal mattino assiepa la Darsena cittadina per l’intera giornata, l’ingresso è totalmente gratuito.

Gli espositori sono prevalentemente privati cittadini che sposano la filosofia del riuso e della

circolarità: ogni edizione è un colpo di fortuna.

Ogni evento, inoltre, dà spazio alla solidarietà, nell’edizione odierna sarà presente Emergency, ospite dell’organizzazione, che venderà materiale usato reperito dai soci e il ricavato sarà destinato alle finalità associative.

Le fiere del riuso sono state portate in Italia, dal Nord America, dal Gruppo Secondamano, a cui appartiene La Pulce, le prime edizioni si tennero al Forum di Assago a Milano negli anni 80 con il brand Smart Market.

"L’organizzatore – si legge nella nota – ha allo studio per le future edizioni la possibilità di consentire l’accesso per i primi 30 minuti solo a pagamento, in totale favore di una associazione di volontariato che si sta ricercando, la quale dovrà conseguentemente anche coordinare e controllare gli accessi per i primi 30 minuti, fascia oraria strategica per concludere gli affari".

A Ravenna le prossime date sono il 3 novembre e l’8 dicembre. Il mercatino ’gemello’ ’La Pulce nel Baule’ nel parcheggio del Pala De André (dalle 8 alle 18) ritornerà invece domenica 27 ottobre e il 17 novembre.