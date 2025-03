Processo alle scritte no-vax. Alla sbarra un operaio 40enne. Saranno sentiti i farmacisti

Si è aperto ieri, davanti al giudice Roberta Bailetti, il processo a carico del 40enne individuato nel 2021 dai carabinieri del Nucleo Informativo di Ravenna come responsabile degli imbrattamenti con scritte No Vax su hub vaccinali, farmacie e altri edifici tra Ravenna e Forlì-Cesena. L’uomo, un operaio pugliese residente a Ravenna e finora incensurato, deve rispondere di danneggiamento aggravato. Difeso dall’avvocato Eleonora Leoncini, ieri in aula era previsto l’esame di due investigatori, ma le parti hanno concordato di acquisire direttamente gli atti. La prossima udienza, fissata per metà giugno, vedrà la testimonianza di alcuni farmacisti le cui attività furono prese di mira dalle scritte.

L’indagine dei militari era scattata dopo una serie di atti vandalici compiuti nell’autunno 2021. Le scritte, tracciate in vernice rossa, comparivano sulle tensostrutture vaccinali dell’Hub vaccinale dell’Esp e di Cervia, sulle facciate di scuole e sindacati e, soprattutto, fuori dalle farmacie di Coccolia, Classe, Savio e San Pietro in Campiano. I messaggi erano inequivocabili: accuse contro il governo, il green pass e i vaccini, spesso accompagnate dal simbolo della doppia “V” cerchiata, emblema del movimento “ViVi”. Le indagini, grazie alle immagini di videosorveglianza, avevano portato a identificare l’imputato, ripreso mentre, camuffato con una mascherina sanitaria, scriveva frasi sui muri e poi fotografava il risultato. Nel corso della perquisizione a suo carico, gli inquirenti avevano sequestrato materiale informatico e documenti propagandistici, cercando riscontri su eventuali complici o ulteriori azioni simili. All’epoca la scoperta dei vandalismi aveva scatenato preoccupazione tra i farmacisti, già sotto pressione per la gestione dei tamponi in vista dell’obbligo di green pass sul lavoro. "Noi siamo in prima linea, servitori dello Stato – aveva dichiarato Domenico Dal Re, presidente dell’Ordine dei farmacisti – e ci troviamo a subire attacchi proprio per il servizio che svolgiamo". Anche Adriano Rosetti, titolare della farmacia di Savio, aveva sottolineato l’amarezza della categoria: "Siamo al massimo della capacità operativa e ci troviamo anche a fronteggiare queste tensioni".

Dopo le prime segnalazioni, i carabinieri avevano raccolto testimonianze e acquisito i filmati delle telecamere, avviando un’attività di intelligence che ha portato all’individuazione del sospettato. Le scritte erano state rimosse in poche ore, ma la scia di preoccupazione resta. Con il processo ora in corso, si attendono le dichiarazioni dei farmacisti per ricostruire il clima di quei giorni e valutare l’impatto di queste azioni sulla comunità.

Lorenzo Priviato