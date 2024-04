Restauro di un volume del 1700 sull’iconografia camaldolese

È terminato con successo il crowdfunding promosso dall’associazione Amici della Biblioteca Classense per il restauro dell’Iconografia Camaldolese, antico volume riccamente illustrato e conservato nella Biblioteca Classense di Ravenna, completato molto probabilmente alla fine del 1700. La risposta della comunità è stata molto forte, con 221 sostenitori che hanno donato sulla piattaforma ideaginger.it. Dopo solo 16 giorni dall’avvio il crowdfunding aveva superato l’obiettivo iniziale di 7.300 euro e alla scadenza del 20 aprile è stato raggiunto e superato anche l’ulteriore traguardo di 12.000, pari al 164 per cento dell’obiettivo iniziale.

Tra i sostenitori ci sono aziende, associazioni e banche. Grazie a questo risultato la Classense potrà restaurare il volume camaldolese - un libro di grande formato, costituito di fogli di 45x30 cm e rilegato in cuoio, frutto di un lavoro di raccolta e di assemblaggio svolto probabilmente da un monaco camaldolese residente nell’Abbazia di Classe di Ravenna, l’odierna Biblioteca Classense - che raccoglie circa 850 stampe di varie dimensioni e che presenta danni per la maggior parte dovuti proprio alla sua particolare composizione. Inoltre la Biblioteca potrà aggiornare, con una nuova macchina professionale, l’attrezzatura del laboratorio fotografico che contribuisce ogni giorno alla conservazione del suo patrimonio. Al termine del restauro sarà messa a disposizione della comunità la copia digitale in alta definizione dell’Iconografia Camaldolese.