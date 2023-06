Laura Pausini al concerto dei Coldplay a San Siro: la gioia della figlia Paola per la sua band preferita

Bologna, 27 giugno 2023 – Laura Pausini è abituata a riempire San Siro con i suoi concerti, ma questa volta è andata allo stadio di Milano da semplice spettatrice per un’occasione speciale: la tanto attesa tappa milanese dei Coldplay. Un regalo che la cantante romagnola, insieme al marito Paolo Carta, ha fatto a sua figlia Paola, 10 anni, super fan della band britannica.

Maglietta nera con il logo del tour Music Of The Spheres e braccialetto luminoso, per Laura, Paolo e Paola che si è scatenata sulle note delle canzoni più belle dei Coldplay. Visti i genitori, la passione per la musica non poteva non scorrere nel sangue della piccola di casa Pausini-Carta.

A documentare la felicità della bambina è stata la stessa Pausini, che durante il concerto ha condiviso su Instagram foto e video di una serata davvero magica.

“Quale musica ti piace di più Paola? I miei preferiti sono i Coldplay mamma. Ogni sera prima di dormire in casa nostra suona ‘Coloratura’ – ha scritto Laura – e si entra in un mondo magico prima di addormentarci. Questa sera abbiamo portato Paola al loro concerto a San Siro e abbiamo vissuto la magia dal vivo. Indimenticabile”.

La presenza della Pausini non è passata inosservata, nemmeno a Chris Martin, il frontman dei Coldplay. Infatti, dopo aver saputo che la pop star italiana era presente tra le migliaia di persone arrivate a Milano per il mega concerto, il cantante l’ha salutata dal palco.

Una gesto inaspettato per Laura e per l’incredula ed emozionata Paola. Insomma, una serata, tra musica, colori e saluti speciali, che Paola si ricorderà per molto.