Ad Errano vince Bertozzi sui 33 chilometri

Il Krash Trail di Errano non ha deluso le attese, coinvolgendo 278 atleti. Sui 33 km per 1.600 metri di dislivello la lotta è stata aspra, con un cielo coperto che a tratti ha rilasciato pioggia soprattutto nel finale penalizzando gli ultimi. A spuntarla è stato Stefano Bertozzi, portacolori dell’Atletica Cesenatico che in 2h 49’58’’ ha prevalso su Giacomo Marin staccato di 2’40’’ e su Lorenzo Bronchinetti (Molon Labe) a 4’52’’. Fra le donne netta vittoria per Letizia Ambrosini (Pol.Dil.Santa Lucia) che in 3h 22’43’’ ha staccato di 17’47’’ Alessandra Pinna (La Galla Asd) e di 47’28" Mariangela Ladogana della Leopodistica, la società organizzatrice. Nei 18 km per 800 metri primo Cristian Casali in 1h31’45’’ con 2’58’’ su Mattia Capece (Berunners) e 5’01’’ su Andrea Gandini (Monza Marathon Team). A Livia Crazi (Golden Club Rimini) la gara femminile in 1h52’20’’, a 4’20’’ è giunta Valeria Bartolini (Rubicone for Sport) e a 4’43’’ Carolina Curcio. Nei 10 km per 300 metri primo Filippo Sebastiani.