Basket, l'Orasì Ravenna non sporgerà reclamo contro l’Andrea Costa Imola

Ravenna, 5 febbraio 2018 - Il Basket Ravenna non sporgerà alcun reclamo in merito ai fatti accaduti nel derby del PalaRuggi di Imola. Secondo quanto riportato da diverse fonti e confermato da alcune immagini televisive, un tifoso dell’Andrea Costa avrebbe scosso ripetutamente il canestro situato sotto la curva di casa ostacolando i tiri dei giocatori avversari. La società di via della Lirica ha preferito evitare la via della giustizia sportiva, ma ha ritenuto opportuno emettere un comunicato per sottolineare l’episodio.

Ravenna cede 71-70 al PalaRuggi nel derby con Imola

“Il Basket Ravenna - si legge - ritiene doveroso evidenziare come nel corso della partita, fatto documentato del resto dalle immagini televisive e anche da alcune foto, un tifoso imolese assai poco sportivo e corretto abbia mosso e spostato ripetutamente con un piede il sostegno del canestro nel momento in cui i giocatori dell'OraSì Basket Ravenna eseguivano un tiro. Ciononostante il Basket Ravenna non ha presentato ricorso a proposito della gara Andrea Costa-OraSì, nè intende farlo per non penalizzare la squadra di Imola, che ha meritatamente vinto sul campo la partita in questione”.