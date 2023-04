E-Work, per restare in A1 servono due vittorie

A due vittorie dalla permanenza in A1. Inizia questa sera alle 20.30 in un PalaBubani che si preannuncia bollente vista la posta in palio, il playout tra E-Work e Bruschi San Giovanni Valdarno, serie al meglio delle tre gare che regalerà alla vincitrice la salvezza, mentre la perdente avrà un ulteriore chance per salvarsi contro Lucca o Moncalieri. Gara 2 sarà lunedì alle 18 in Toscana, mentre l’eventuale gara 3 si giocherà venerdì 14 alle 20.30, questa volta tra le mura amiche del PalaBubani. L’E-Work si presenta con i favori del pronostico visti i precedenti con San Giovanni Valdarno, sempre battuta in stagione, ma non dovrà abbassare la guardia, perché un passo falso nel match inaugurale farebbe aumentare la pressione e l’ansia in un gruppo che non ha mai brillato in stagione a livello caratteriale.

Curioso è che l’ultima vittoria casalinga delle faentine, datata 21 gennaio, sia arrivata proprio contro la Bruschi. "Siamo pronti a giocarci al meglio i playout – sottolinea coach Giovanni Sferruzza – e aver avuto qualche giorno in più per mettere a punto alcune situazioni tattiche, ci è servito molto. La vittoria con Lucca ha riportato entusiasmo soprattutto per come è arrivata, perché la squadra è stata brava a superare bene i momenti difficili restando unita. Ho detto alle ragazze che nei playout fondamentale è proprio l’aspetto mentale: non ci si deve mai demoralizzare anche se si è in svantaggio di molti punti, perché bisogna sempre lottare per tutti i quaranta minuti".

Le maggiori incognite saranno dal lato tattico, perché soltanto all’ultimo l’E-Work conoscerà l’assetto con cui si presenterà San Giovanni Valdarno.

"Le otto straniere che le toscane hanno tesserato durante la stagione ha portato la squadra ad essere diversa tra la gara d’andata e quella di ritorno e lo sarà ancora una volta nei playout – prosegue il coach dell’E-Work nella sua analisi –. Un esempio è l’australiana Garrick che ad ottobre abbiamo affrontato da ala grande e ora gioca da guardia. Di sicuro ora San Giovanni Valdarno ha maggiore fisicità avendo sotto canestro la ceca Brezina e la serba Krivacevic con la quarta straniera che dovrebbe essere l’austriaca Koizar. Soltanto nelle prossime sapremo se queste saranno le scelte dell’allenatore o se giocherà la svedese Paulsson. Oltre a loro dovremo stare attenti a Tassinari e all’ex di turno Schwienbacher e alle altre italiane come Bove e Missanelli che sanno dare il loro contributo nelle rotazioni". Il costo del biglietto intero è di 10 euro; 8 ridotto. Gli abbonati alla regular season avranno diritto al ridotto mostrando l’abbonamento in biglietteria.

Luca Del Favero