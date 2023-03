Faenza, prima per Folli

Tempo di derby e di debutti in panchina. La giornata n.24 del campionato di Promozione in programma domani, alle 14.30, propone sfide interessanti e qualche novità tecnica. Al termine della regular season mancano 7 turni. Nel girone D, la capolista Massa Lombarda va sul velluto, ospitando il fanalino di coda Argentana. I bianconeri vantano 8 punti di margine sulle inseguitrici e, nelle ultime 9 uscite hanno collezionato 8 vittorie e un pareggio. Il campo principale è il ‘Nostini’ di Sant’Alberto, dove va in scena un derby che mette in palio punti pesantissimi in chiave playoff. La Reno, quinta con 42 punti e reduce da 3 vittorie e un ko nelle ultime 4 giornate, ospita infatti il San Pietro in Vincoli, che sta al piano di sopra con appena un punto in più e che vanta il miglior attacco del girone con 47 reti. Altro derby di grande interesse è al ‘Bolognini’ di Castel Bolognese, dove i padroni di casa dello Sparta, riceveranno la visita del Solarolo, 5° in condominio con la Reno. I castellani propongono il bomber Battiloro, capocannoniere del girone con 16 reti. C’è grande attesa anche nel clan del Faenza per il debutto in panchina del nuovo tecnico Moreno Casamenti che, in settimana, ha preso il posto dell’esonerato Andrea Folli.

I manfredi sono precipitati al 10° posto a -12 dalla zona playoff e +8 dalla zona playout. La sfida esterna contro la Libertas Castel San Pietro diventa dunque di grande importanza, visto che i termali sono terzultimi, in piena zona retrocessione a -1 dalla zona playout. In chiave salvezza è un match importantissimo quello che attende il Fosso Ghiaia a Sesto Imolese, così come quello del Cotignola che ospita l’Osteria Grande, terza forza del campionato. Nel girone E, il Cervia, 10° con 28 punti, a +10 sulla zona retrocessione, è di scena al Moretti di Cesenatico contro il Bakia, che punta alla zona playoff, distante 2 lunghezze.