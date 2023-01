Grazioli infermabile

Venturini 6: spettatore non pagante per un tempo, tolta una respinta su una botta di Morigoni. Poi dopo l’intervallo deve subito sbrigare una pratica di Ziliotti prima di capitolare sull’inserimento di Ziliotti.

Spezzano 6: dalle sue parti non è che arrivino troppi pericoli.

Rinaldi 6,5: gara ordinata, guida il reparto difensivo con una certa sicurezza.

Magnanini 6: nella prima parte spinge a sufficienza e si fa vedere anche in proiezione avanzata.

Grazioli 7,5: giornata super per l’esterno che va spedito come un treno, servendo assist che è un piacere e inserendosi a meraviglia quando Abbey lo manda praticamente a tu per tu con Frattini, con Brasacchio che se lo perde di netto. (Dal 31’ st Luciani 6: uno scampolo per farsi notare).

Lisi 6,5: orchestra con i tempi giusti, specie nel primo tempo quando Frattini gli nega la gioia di un gol che avrebbe meritato.

Lussignoli 6,5: bene in fase di non possesso, ma soprattutto bene quando c’è da mettere subito a pieno ritmo il motore della manovra. Peccato per l’infortunio (Dal 33’ pt Guidone 7: Gadda voleva dargli un turno di riposo in vista dell’Aglianese, lui entra e manda in tilt la difesa di casa. Vuole il gol e lo trova

Capece 6: ordinato quanto basta, a volte persino un po’ troppo timido, ma predilige più la fase di interdizione e a Gadda va benone così.

Abbey 7: quando mette il turbo sono dolori. Parte largo a sinistra trovando il vantaggio, poi svaria un po’ ovunque e chiude a destra, procurandosi il rigore fallito da Melandri. (Dal 37’ st Calandrini sv).

Ndreca 6,5: molto mobile, sempre nel vivo dell’azione, riesce a farsi apprezzare sia da attaccante che quando deve retrocedere a fare la mezzala.

Marangon 6,5: meriterebbe il gol per quanto produce, per sé e per i compagni. (Dal 22’ st Melandri 5,5: entra bene, ma quel rigore andava segnato).