Il Marina a un passo dall’obiettivo

Il prossimo weekend sarà l’ultimo per la Terza Categoria che, dopo la sosta pasquale, emetterà gli ultimissimi verdetti. Verdetti che riguardano la promozione nel girone A e i piazzamenti playoff. Il Marina ha più di un piede e mezzo in Seconda: potrebbe bastare anche perdere contro il Mezzano in casa, per salire di categoria, purchè l’Only Sport Alfonsine non batta il Vatra. Infatti, i biancoazzurri sono in vantaggio sul Marina Amatori negli scontri diretti: 2-1 all’andata e 0-0 al "Brigata Cremona". È, comunque, difficile che le due formazioni non vincano: al di là della loro miglior classifica, le motivazioni faranno la differenza. Il Mezzano in nessun modo può migliorare o peggiorare la sua graduatoria, visto che ha 6 punti di ritardo dalla Stella Rossa e 3 di vantaggio (scontri diretti favorevoli) sulla Compagnia dell’Albero. E il Vatra è fuori dalla zona playoff. Lotta playoff che riguarda Junior Cervia e Cral Mattei, in vantaggio negli scontri diretti ma indietro di 3. Nel girone B, invece, già assodata da tempo la promozione del Vita, non ci sono dubbi sulle 7 formazioni che parteciperanno alla post season: Real Voltanese, Centro Erika, Punta Marina, Pro Loco Reda, Villanova, Prada e Ulisse&Penelope. Unico dubbio sulle posizioni: al momento non è certa neppure la seconda piazza, che porta direttamente avanti di un turno. Infatti la Real Voltanese, pur favorita per questa posizione, deve difendere 2 punti di vantaggio sul Centro Erika ma deve vincere per aver la certezza del miglior posizionamento, poiché è in svantaggio negli scontri diretti. Classifiche Terza Categoria, 25ª giornata. Girone A: Marina 63; Only Sport Alf. 60; St. Rossa 56; Mezzano 50; C. Albero 47; P. Corsini 37; Coyotes 35; J. Cervia 33; E. Mattei 30; Vatra 21; Atlas 20; Lectron, Saline Romagna 15; Giovecca 13. Girone B: Vita 64; R. Voltanese 57; C. Erika 55; P. Marina 52; P. L. Reda 49; Villanova 39; Ulisse&Penelope, Prada 35; Pol. Camerlona, M. Bubano 27; Bizzuno 24; Biancanigo 17; Bisanzio, Marradese 6.

u.b.