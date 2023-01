Il Russi prova ad accelerare con il bomber Salomone

Si giocano domani alle 14.30 le gare della 23ª giornata (la 4ªdi ritorno) nel campionato di Eccellenza. Granamica-Russi. Col ridimensionamento del Sanpaimola, i falchetti sono diventati la principale antagonista della capolista Victor San Marino, che viaggia in vetta a +3. La formazione di Farneti, che vanta il minor numero di sconfitte (2) e il miglior attacco del girone con 42 reti (Salomone sempre più capocannoniere a quota 18), è reduce da 3 vittorie di fila. Il Granamica, formazione di Minerbio, è al 7° posto a quota 36, con una spiccata propensione ‘casalinga’ (23 puntinel fortino di casa). All’andata fini 2-0 con reti di Garavini e Salomone.

Progresso-Sanpaimola. È uno scontro diretto in piena regola. La formazione di Castel Maggiore ha infatti raggiunto al 4° posto, a quota 44, a -4 dalla zona playoff, l’undici di Orecchia che, a propria volta (1 punto nelle ultime 3 partite), sembra aver perso lo smalto migliore. Domenica scorsa, nel match interno con il Cava Ronco, c’è voluta la doppietta di Bonavita per impedire che i forlivesi facessero bottino pieno. I padroni di casa invece sono annunciati in gran spolvero, reduci da 3 vittorie. All’andata finì 2-2 con grandi emozioni nel finale (dopo la rete di Derjai, vantaggio ospite su 2 rigori al 75’ e all’85’, fino al pareggio di Carbone al 92’). Succi e Venturoli squalificati.

Cava Ronco-Classe. Col morale risollevato dopo la clamorosa rimonta interna contro il Tropical Coriano (2-2 con reti al 95’ e al 97’), e con la consapevolezza di poter dire la propria grazie al progressivo inserimento di innesti di qualità, fra cui Andreani, Maretti e Okonkwo, la formazione di mister Succi cerca di riprendere il cammino verso la salvezza diretta. Per abbandonare la zona playout bisogna rimontare 8 punti proprio al Tropical Coriano. La vena di Fogli (9 reti) non potrà essere sfruttata, perché squalificato. Si gioca sul sintetico del Morgagni di Forlì. I padroni di casa – noni a quota 33 – non hanno problemi di classifica, ma devono rinunciare a Poggi, Fornaciari e Stucchi, appiedati per un turno dal giudice sportivo. All’andata i forlivesi espugnarono Classe 4-2.

Tropical Coriano-Del Duca Grama. La formazione di mister Pozzi, rinforzatasi in settimana con gli arrivi del difensore Rea e del centrocampista Strada, è la squadra del momento. Con 3 vittorie consecutive, il fanalino di coda è solo un ricordo. Serviranno altre imprese per poter alimentare le speranze di salvezza. La zona playoff dista infatti 9 lunghezze. Il Tropical Coriano, che difende gli 8 punti di margine sulla zona playout, è annunciato in forma, essendo reduce da 4 turni utili (2 vittorie e 2 pareggi), ma ha Bartoli squalificato. All’andata, in pratica, non ci fu partita. I riminesi espugnarono 3-0 Castiglione di Ravenna.