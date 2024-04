Ravenna, basket. Luca Gandini e Michele Rubbini sono giocatori dell’OraSì

Ravenna, 30 giugno 2018 - Due nuovi colpi per l’OraSì che nella giornata di ieri ha firmato Luca Gandini e Michele Rubbini. Gandini, classe ‘85 per 206 centimetri, è un centro di notevole esperienza che proviene dalla Fortitudo Bologna dove ha tenuto medie da 3.2 punti e 3.5 rimbalzi in 16 minuti di utilizzo medio durante la stagione regolare. Medie che si sono alzate durante i playoff quando ha fatto registrare 3.8 punti e 4.8 rimbalzi in 15 minuti. La sua migliore performance è stata in Coppa Italia dove ha segnato 10.5 punti di media nelle due gare disputate, con 10 rimbalzi catturati. Gandini dovrebbe essere un rinforzo per la panchina alle spalle del pivot che sarà con tutta probabilità straniero. Michele Rubbini è invece il talentuoso playmaker classe ‘99 che si è messo in luce nella scorsa stagione tra le fila dell’Orva Lugo. Al suo primo anno in un campionato senior Rubbini ha fatto registrare 10 punti di media con 2.6 rimbalzi e 2.2 assist durante la regular season. Nelle due sfide di playout con Rimini ha invece segnato 8 punti di media con 4.5 assist e 7 rimbalzi. Sarà uno dei tre under a roster e svolgerà il compito di cambio di Laganà. Manca invece soltanto la firma per Mike Jurkatamm. Si tratta di un’ala estone di 195 centimetri nato nel 2000 e di scuola Virtus Bologna.