Ravenna calcio, Ariedo Braida in tribuna allo stadio Benelli: avrà un ruolo nella società

Ravenna, 6 maggio 2024 – Ariedo Braida, ex calciatore e soprattutto ex dirigente sportivo di primissimo piano del Milan, domenica era in tribuna al ‘Benelli’ a fianco del futuro patron del Ravenna, Ignazio Cipriani, per assistere alla partita di calcio di serie D vinta 2-0 dai giallorossi contro l’Imolese. Una presenza che ha fatto rumore.

A lui sarebbe destinato un ruolo all’interno del nuovo organigramma societario del Ravenna Football Club guidato da Cipriani, nipote di Raul Gardini. Braida ha ricoperto la carica di direttore generale del Milan dal 1986 al 2002 e nello stesso anno è diventato direttore sportivo della società milanese.

Il 31 dicembre 2013 ha lasciato la carica di direttore sportivo; il dirigente dovrebbe essere una sorta di ‘uomo-immagine’ del Ravenna, in grado di mettere in contatto la società con le istituzioni calcistiche, da lui frequentate ai tempi del Milan che dava spettacolo in Italia e nel mondo.