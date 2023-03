Savio-Civitella è il clou Riolo, i playout sono lontani

Dopo i recuperi della settimana, il Savio ha perso il primato nel girone G di Prima ma resta comunque la formazione più in forma, a un punto dalla Pianta. I forlivesi giocano contro il Real Fusignano, in lotta per evitare la zona caldissima della classifica mentre il Savio ospita il Civitella nel big match di giornata, seconda contro quinta. In coda si fa sempre più difficile la situazione del Riolo Terme, a 14 punti dai potenziali playout e impegnato nel derby con l’Azzurra Romagna. Altro derby tutto bizantino oggi per la Polisportiva 2000 che ospita il Savarna del bomber D’Amico (15 gol). Tutta faentina la disfida del "Don Fiorini" tra Virtus Faenza e San Rocco, con in palio punti pesanti per la salvezza per quest’ultima. Difficile confronto anche per il Bagnacavallo che se la vedrà con l’ex capolista San Vittore. Nel girone F, il Frugesport, lanciato dai gol del solito Longari (17 in campionato) è tornato a ridosso dei playoff, al sesto posto, seppur lontani 8 punti. I ravennati sono attesi dalla sfida con l’ultima della classe, il Vaccolino, da vincere ad ogni costo per continuare a sognare gli spareggi promozione. Derby-salvezza, invece, a Conselice tra i locali e il Santagata Sport Programma 24ª giornata (ore 14,30). Girone G: A. Romagna-R. Terme, Carpena-C. Rio, Fontanelice-Castrocaro, Pianta-R. Fusignano, S. Vittore-Bagnacavallo, Savio-Civitella, V. Faenza-S. Rocco. Oggi: Pol. 2000-Savarna. Classifica: Pianta 50; Savio 49; S. Vittore, Fontanelice 47; Civitella 43; Savarna 34; V. Faenza 31; C. Rio, Carpena 30; A. Romagna 28; R. Fusignano 27; Bagnacavallo 26; Pol. 2000 24; S. Rocco 21; Castrocaro 16; R. Terme 10. Girone F: Centese-Consandolo, Conselice-Santagata Sport, Funo-Reno Molinella, Galeazza-Fly S. Antonio, Gallo-Basca, Tresigallo-Bondeno, Vaccolino-Frugesport. Oggi: Berra-Pontelagoscuro. Classifica: Centese 52; Pontelagoscuro 48; Consandolo 47; Galeazza 44; Berra 42; Frugesport, Basca 34; Bondeno, Reno Molinella 33; Gallo 32; Santagata Sport 27; Fly 25; Tresigallo 20; Funo 18; Conselice 13; Vaccolino 3.

Ugo Bentivogli