Tigers, in casa per la prima vittoria

Le formazioni romagnole sono attese in questo fine settimana da impegni delicati per la classifica. Domani i Tigers Romagna riceveranno Fiorenzuola al Palasport di Cervia per cercare di ottenere la prima vittoria casalinga della stagione. Squadre in campo alle ore 18 con Fiorenzuola, fresca di cambio di allenatore, che si esprime meglio fuori casa che in casa. In trasferta la formazione emiliana ha un record di 6 vinte e 5 perse e viaggia a metà classifica con 22 punti inseguendo la zona playoff. Impegno casalingo anche per Lugo in serie C Silver. I ragazzi di coach Baroncini ricevono questa sera alle ore 20.30 il Rebasket Castelnovo in un match importante per mantenere l’ottava posizione in classifica. Lugo è reduce dal successo su San Lazzaro di sette giorni fa che le ha permesso di salire a 28 punti e di tenere il passo di Novellara da cui la dividono quattro lunghezze. Ma al tempo stesso deve difendersi dall’attacco della Scuola Basket Ferrara e della stessa Castelnovo, appaiate al nono posto a 24 punti.

Stefano Pece