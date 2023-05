Festa liceo classico anni ‘80 a Reggio Emilia, l’appuntamento il 26 maggio 2023

Reggio Emilia, 12 maggio 2023 – Non una festa di classe, ma una festa di istituto. A una quarantina d’anni dalla maturità, appena appena cambiati ma con la stessa voglia di stare insieme e senza più l’incubo delle interrogazioni di greco. Il 26 maggio, dalle 20 in poi, si ripeterà a un anno dal partecipatissimo esordio la serata del liceo classico Ludovico Ariosto - festa anni Ottanta, evento che farà incontrare, ancora una volta, i liceali che frequentavano la scuola negli anni '80, per ritornare - una notte all'anno - in quella magica atmosfera. Gli organizzatori (Fabrizio Iori, Raffaella Pellini, Fabio Macchi, Elisabetta Tedeschi, Alessandro Marconi, Francesca Orlandini, Fabio Rossi, Paola Guidetti) quest'anno organizzeranno la cena, seguita dalla musica anni ‘80 col dj Fabri – alla Corte dei Landi di Cadé. Sono già previsti oltre cento liceali. Tutte le info sono disponibili sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/liceoAriostoREunion