Addio al ‘re’ dei divani. È morto Riccardo Leoni, cavaliere del lavoro

Era il ’re‘ dei divani e delle poltrone. Se ne va un pezzo di storia dell’imprenditoria reggiana. Città in lutto per la morte di Riccardo Leoni, cavaliere del lavoro, morto giovedì scorso all’età di 99 anni. Proprietario della mitica ’Leoni Salotti’, azienda gioiellino – fondata dal padre Ernesto, anch’egli insignito della stessa onorificenza – con sede a San Maurizio. Nonché cognato del cavalier Sante Fiaccadori della Regginflex, leader nei materassi a molle, che ha la sua sede proprio a fianco.

Nel giugno 2022 la ’Leoni’ aveva tagliato lo storico e invidiabile traguardo dei novant’anni di attività, fondata

esattamente il 29 giugno del 1932 in via Guasco. Legando il proprio nome alla produzione e al rifacimento di divani, poltrone, sedie, letti imbottiti e ora ha spostato la sede sociale in via Marchi 24, in zona San Lazzaro. Quello che invece non è cambiato, è la famiglia al vertice, arrivata alla gestione della quarta generazione con l’attuale presidente Stefano e il figlio 18enne Luca.

"Per oltre 30 anni ho girato l’Italia – aveva raccontato per l’occasione in un’intervista al Carlino, il compianto Leoni – aggiungendo alla riparazione anche la produzione; ho cominciato facendo le cabriolet, le poltroncine da toeletta per il trucco. Ricordi legati all’attività ce ne sono tanti sicuramente ma la soddisfazione maggiore la danno le persone e i legami che si sono creati in tanti anni di attività Sono 30 anni che non giro più, ma ci sono ancora persone che chiamano per sapere come sto".

Mentre il figlio Stefano, aveva tracciato un bilancio dell’attività recente: "C’è meno concorrenza rispetto alla grande industria che punta solo sul nuovo. La nostra produzione è legata alla personalizzazione, perché con gli spazi ridotti delle case di oggi si ha sempre più bisogno di mobili su misura". Prima di concludere: "Il mestiere in sé è cambiato poco nel corso di questi anni è cambiato sicuramente il modo di comunicare il prodotto con l’avvento di Internet e dei social, anche se lo strumento principe, ieri come oggi, resta il passaparola. In ogni caso la qualità del lavoro rimane al centro. Abbiamo passato dei periodi difficili, da ultimo la crisi dovuta alla pandemia, eppure siamo sempre rimasti in piedi perché la gente torna dove si è trovata bene".

I funerali si sono svolti ieri pomeriggio partendo dalla sala del commiato della croce verde per il cimitero di Coviolo dove Leoni sarà cremato. Lascia i figli Rinaldo, Eliana e Stefano, oltre ai nipoti.