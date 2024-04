Al parco sulle note dell’Indaco

La rassegna "Note oltre i confini" sbarca oggi nella Bassa con un doppio appuntamento aperto al pubblico. Alle 16 a Villa Malaspina di Gualtieri si esibisce il Quartetto Indaco (foto) con musiche di Germaine Tailleferre. Un concerto che viene proposto al pubblico in una ambientazione storica e di grande pregio naturalistico, in un parco che è possibile visitare in occasione dell’esibizione. E alle 21 lo stesso quartetto è protagonista al teatro di Guastalla nell’ambito di una lezione-concerto con Giovanni Bietti. In aprile la rassegna musicale itinerante punta su "giochi da tavolo", "giochi d’autore" e "giochi di specchi e numeri". Sono proprio "Giochi di specchi" quelli proposti in serata al teatro Ruggeri, con musiche di Haydn (Quartetto per archi Op. 33 n. 3) e Beethoven (Quartetto per archi n. 11 in Fa minore, Op. 95 "Serioso").