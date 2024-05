Castelnovo Sotto, trovato in centro con la droga

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 6 maggio 2024 – E’ stato notato dai carabinieri in centro paese, nella zona di piazza IV Novembre. E non è sfuggito il tentativo del giovane di disfarsi di un involucro. Il ragazzo, un 21enne residente a Milano e domiciliato a Castelnovo Sotto, è stato controllato, con i militari del Radiomobile che hanno recuperato il materiale gettato via, risultato essere oltre mezzo etto di hashish. Sono stati rinvenuti altri tre grammi di droga e oltre un grammo di droga che era al suo domicilio. E’ stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ accaduto una settimana fa sotto i portici del centro. Alla vista dei carabinieri, il giovane ha lanciato l’involucro verso un muretto, ma è stato visto e recuperato dalle forze dell’ordine. Nel sacchetto porta occhiali c’erano 58 grammi di droga. Altri tre grammi li aveva nella tasca del suo giubbotto. E la perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri due grammi di sostanza. La droga recuperata è già stata posta sotto sequestro.