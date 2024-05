Vettura contro scooter guidato da un 16enne. Poco dopo un motorino investe bimbo di 9 anni

Prima un incidente tra un’auto e uno scooter guidato da un 16enne, poi mentre una famiglia con un bambino al seguito stava prestando soccorso in strada al ragazzino ferito, è sopraggiunto un altro motorino che ha centrato il piccolo di 9 anni. Una dinamica incredibile quella accaduta intorno a mezzanotte di ieri, in via Tassoni, in località Capriolo. Il 16enne e il bimbo sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria Nuova in codice ’rosso’: hanno riportato traumi seri, ma non risultano essere in pericolo di vita. Ferito lievemente anche il conducente dell’auto, un 48enne. Illeso il centauro del secondo motorino.