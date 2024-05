Ruba vestiti in un negozio. Preso dalla polizia

È stato sorpreso a rubare in un negozio di abbigliamento sportivo nel centro commerciale ’I Petali’. E per questo, un 23enne tunisino, è stato denunciato per furto. È accaduto giovedì mattina quando i responsabili dell’esercizio commerciale sono stati allertati dall’addetto alla sicurezza che hanno tenuto d’occhio il giovane, notando che era uscito indossando alcuni abiti sportivi arraffati dagli scaffali per poi togliere l’antitaccheggio nel camerino neutralizzati da una calamita. Da qui l’allarme alla questura che ha inviato sul posto le Volanti. Gli agenti sono riusciti a rintracciarlo nel parcheggio. Il 23enne ha poi confessato tutto. La merce è stata restituita al negozio, mentre per lui è scattata la denuncia a piede libero per furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti a offendere dopo esser stato trovato con alcuni arnesi da scasso.