Anche Dinazzano si dota di un defibrillatore

Obiettivo raggiunto grazie a una cena all’insegna della solidarietà: anche Dinazzano avrà un defibrillatore semiautomatico esterno pubblico e accessibile in caso di emergenza. Grande successo nella serata di sabato 28 settembre per la cena di beneficenza promossa con impegno dai volontari della parrocchia di Dinazzano per sostenere l’iniziativa ‘Un defibrillatore per Dinazzano’. I fondi raccolti consentiranno di acquistare e installare il dispositivo nella frazione dopo i defibrillatori a Sant’Antonino, Veggia e Villalunga (Dae che sarà inaugurato in ottobre). La pubblica assistenza ‘Ema Emilia ambulanze odv’ ha ringraziato i volontari della parrocchia "per la straordinaria iniziativa e l’ottima cena. Ricordiamo che il progetto ‘Casalgrande For Life’ continua con nuove iniziative per dotare l’intero territorio comunale di questi importanti dispositivi". Il Dae è fondamentale per salvare le persone in arresto cardiaco, molti i dispositivi posizionati negli ultimi anni nei comuni della nostra provincia.

m. b.