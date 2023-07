Bowling, la nazionale sordi ringrazia tutti: "Siete stati fantastici"

Lettera aperta al Comune di Castelnovo Monti della direttrice tecnica delle Nazionali di Bowling sordi, Loretta Ciotti, per esprimere le sue considerazioni sul recente raduno che si è svolto a Scandiano, nell’ambito delle attività legate al Centro nazionale della Federazione Sport Sordi Italia e a Castelnovo Monti. "Quest’anno per la prima volta nell’ambito dei nostri raduni è stato possibile organizzare un evento bellissimo, che ha coinvolto autorità e tanti amministratori locali. Con loro c’è stata anche la possibilità di giocare una bellissima partita amichevole a bowling. Tanti sindaci sono scesi in pista insieme a noi sordi e questo ci ha dato visibilità e soprattutto ci ha fatto sentire amici e considerati. I tre raduni delle nostre nazionali, maschile e femminile, vissuti a Scandiano e Castelnovo Monti nei mesi di maggio, giugno e luglio sono stati per noi molto importanti e solo ora che ci stiamo preparando per partire per Monaco, dove nei primi giorni di agosto giocheremo le gare del campionato Mondiale di bowling sordi, ci rendiamo conto di quanto l’esperienza vissuta ha rafforzato il nostro sogno di vincere medaglie e portarle in Italia".

Loretta Ciotti prosegue raccontando la bellissima esperienza iniziata il 3 dicembre 2022 a Castelnovo Monti con il corso della Federazione "e proprio in quell’occasione ho conosciuto per la prima volta Franco Castagnetti, il Sindaco Enrico Bini e Giammaria Manghi della Regione Emilia-Romagna che, insieme a Massimiliano Bucca, hanno collaborato aiutando ad a organizzare importanti eventi. Il risultato è stato davvero eccezionale, non solo per gli allenamenti e per la partita con i sindaci,- prosegue la Direttrice Ciotti - ma anche per le visite audiometriche ed i moduli internazionali ottenuti dai giocatori grazie all’Ausl di Reggio Emilia, per l’accoglienza e l’ospitalità della vostra gente e della vostra terra, per le escursioni che ci avete proposto da Scandiano a Castelnovo Monti, le eccellenze del Parmigiano Reggiano di Montagna e dell’Aceto Balsamico di Reggio Emilia che abbiamo conosciuto ed apprezzato".

Ciotti si congratula con Giorgio Zanni ed Enrico Bini ("nella partita di bowling sono stati i più bravi ed hanno disputato una bellissima finale insieme ai nostri giocatori") e aggiunge: "Per noi sordi, siete stati tutti fantastici! Ed ora vi chiediamo di tifare insieme a noi per nostri giocatori azzurri FSSI ai Campionati Mondiali di Monaco. Vi abbraccio".

Settimo Baisi