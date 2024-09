Maxi incidente a Reggio Emilia: un morto e sei feriti, tra cui anche un 13enne

Cadelbosco Sotto (Reggio Emilia), 26 agosto 2024 – Non ce l’ha fatta uno dei sette feriti nello schianto tremendo che ha coinvolto un’auto, una moto e due furgoni questa mattina a Cadelbosco Sotto. Un uomo di 58 anni, residente a Poviglio, ha perso la vita. Si chiamava Alberto Braga ed era originario del Mantovano.

Il bilancio dei feriti a questo punto è di sei: di cui tre in Rianimazione e un ragazzino di 13 anni in gravi condizioni. Sono ricoverati negli ospedali di Parma, Baggiovara, Reggio e Guastalla, dove il personale sanitario sta tenendo sotto stretto controllo l’evolversi della loro situazione clinica.

La vittima, invece, era stata portata d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna, ma nel tardo pomeriggio è deceduta.

Grave scontro a catena

C’è stata una mobilitazione massiccia dei soccorsi, stamattina poco prima delle 11, sull’ex Statale 63 a Cadelbosco Sotto. Uno scontro tremendo. Secondo una prima ricostruzione, all'incrocio con via Nuova per Villa Seta, un furgone (con a bordo la vittima), nel tentativo di evitare una moto con a bordo padre e figlio minorenne, si è andato a schiantare contro un albero, dopo uno scontro con un altro camioncino. La moto coinvolta nell'incidente è finita prima contro un'altra auto e poi fuori strada.

Ben tre elicotteri del 118, arrivati da Parma, Pavullo e Bologna, sono intervenuti per trasportare i feriti più gravi agli ospedali di Bologna e Baggioava di Modena, tra i quali un ragazzino di 13 anni.

Altri feriti meno gravi sono stati portati agli ospedali di Reggio e Guastalla a bordo delle varie ambulanze arrivate da Guastalla, Novellara, Bagnolo, Castelnovo Sotto, insieme a un’autoinfermieristica e a due automedica, di Novellara e Reggio. Sul posto anche i vigili del fuoco di Guastalla e Reggio per estrarre i feriti dai veicoli e per mettere in sicurezze i mezzi coinvolti. I rilievi di legge sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale di Guastalla, coadiuvati dai colleghi di Reggio. La strada è rimasta chiusa lungo per consentire prima i soccorsi e poi il recupero dei veicoli incidentati. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi tra Santa Vittoria e Cadelbosco, con notevoli disagi per la viabilità in generale nella Bassa.