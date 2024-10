Colpo in azienda sfuma grazie ai carabinieri

Reggio Emilia, 2 ottobre 2024 – Hanno preso d’assalto la sede della Embassy General Noli, in via Gasparini, nell’area industriale a Santa Vittoria di Gualtieri, a due passi dall’ex Statale 63 ma in un’area interna, nascosta alla vista del traffico della vicina arteria viaria. Verso le cinque di ieri mattina è scattato l’allarme ai carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile di Guastalla e i colleghi di Reggiolo e Luzzara, a circondare la zona. Un intervento tempestivo che ha mandato all’aria i piani dei malviventi, costretti ad abbandonare l’autocarro con il bottino. I ladri hanno forzato il cancello di ingresso, bloccando praticamente l’accesso all’area aziendale, piazzando dei chiodi metallici triangolari sulla strada. Ma non solo. Con tre autovetture e un autocarro, risultati rubati nella stessa notte ma anche nei giorni precedenti, è stato creato un ulteriore ostacolo, posizionando i veicoli di traverso sulla strada. Una soluzione per rallentare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine. I malviventi per entrare hanno forzato un cancello, per poi sfondare la saracinesca di un magazzino, da cui sono stati rubati numerosi scatoloni con scarpe sportive. Poi la fuga, probabilmente con auto e autocarro. Sono arrivati in fretta i carabinieri, con le ricerche che hanno consentito di rinvenire un autocarro abbandonato poco distante, contenente ancora la refurtiva, che è stata dunque recuperata. La quantificazione esatta del danno è attualmente in corso. Sono in corso anche accertamenti sui veicoli rubati, rinvenuti sul posto, nella speranza di poter estrapolare impronte o altri elementi utili agli investigatori.