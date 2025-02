Come trasportare i bimbi in auto?. I futuri genitori a lezione di sicurezza

Come trasportare correttamente in auto i piccoli utenti della strada (neonati e bambini in tenera età) e come garantire loro la massima sicurezza in viaggio: questo il tema del dibattito nell’incontro che i rappresentanti dell’Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale hanno svolto all’interno dell’ospedale Magati nell’ambito del più esteso progetto “Bambini in Sicurezza” che ha coinvolto i futuri genitori, ma anche le mamme ed i papà del distretto.

Ai futuri genitori presenti è stata illustrata la trascorsa normativa - tutt’ora in vigore per chi è già possessore di un regolare seggiolino per il trasporto dei bambini - mentre chi lo deve ancora acquistare potrà uniformarsi alla nuova direttiva europea “Unecee - R129” meglio conosciuta come “I-size”. Quest’ultima, notevolmente più semplificata, considera come parametro la sola altezza del bambino e non anche il suo peso. Inoltre ha notevolmente ridotto il numero dei “gruppi” di omologazione dei seggiolini che da 5 sono diventati 2.

La lezione, tenuta dal presidente dell’osservatorio, Roberto Rocchi, ha visto la presenza di Fabrizia Pellati (coordinatrice del consultorio del distretto Scandiano). Gli incontri proseguiranno a Scandiano sabato 8 marzo nel corso della mattinata.