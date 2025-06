Comer, due scioperi in pochi giorni: "Rispetto e dignità per i lavoratori"

Secondo sciopero in pochi giorni alla Comer Industries, a Villanova di Reggiolo, dove i lavoratori aderenti a Fiom e Uilm hanno nuovamente incrociato le braccia, ieri mattina, per cinque ore, con presidio davanti alla sede aziendale, nella zona industriale Ranaro. "Rispetto e dignità per i lavoratori" è stato lo slogan della protesta. Fiom e Uilm esprimono la preoccupazione "per la totale mancanza di trasparenza nelle relazioni sindacali". "In discussione – aggiungono – non c’è solo il premio di risultato 2024, ma l’intero contratto aziendale, che oggi l’azienda non sta rispettando né applicando. I lavoratori meritano chiarezza, riconoscimento e un confronto leale. La mobilitazione non si fermerà fino a quando questi principi non saranno ristabiliti". I sindacati ritengono che ci sia una "mancata valorizzazione del lavoro e dei sacrifici sostenuti dai dipendenti".