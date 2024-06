Corti: "Progetto di unione"

Fabrizio Corti è il nuovo sindaco di Viano. Corti, primo cittadino uscente di Baiso, ha vinto le elezioni contro Nello Borghi che ha amministrato Viano come sindaco negli ultimi cinque anni. Nella lista di Corti era sceso in campo anche il noto imprenditore Enrico Grassi, della E80. "Ringrazio i vianesi – sottolinea Corti – per la fiducia al nostro progetto. Da oggi iniziamo a lavorare per Viano. Ha vinto un progetto di unione e idee che vede la comunità e le persone al centro. Sarà sicuramente nostro dovere ora coinvolgere i cittadini in questo percorso".