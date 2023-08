Deruba una donna e aggredisce i poliziotti

Ha derubato una donna nel sottopasso della stazione, poi ha aggredito gli agenti della polizia ferroviaria (due sono finiti all’ospedale Santa Maria Nuova dal quale sono stati dimessi con una prognosi di 5 giorni per escoriazioni alle braccia e alle gambe). Ma alla fine l’extracomunitario è stato arrestato. L’episodio è successo giovedì sera.

"È doveroro un plauso da parte del sindacato Siulp nei confronti di questi poliziotti – dice il segretario Aldo Aragiusto (foto) – che con caparbietà hanno inseguito l’uomo assicurandolo alla giustizia, fino a via Bligny. Oramai le aggressioni nei confronti degli operatori di polizia sono sempre più frequenti e come dimostrato dai dati statistici, ogni tre ore un agente subisce un’aggressione, il che equivale a 8 aggressioni al giorno e a 235 aggressioni al mese. Solo nell’ultima settimana e in particolare il 3 agosto due colleghi della Polstrada di Ravenna

sono stati aggrediti riportando delle lesioni, il 4 agosto in provincia di Savona un’altro collega ferito, il 7 agosto a Catania alti due colleghi aggrediti e feriti. Questa escalation di violenza nei confronti del personale delle forze di polizia è inaccettabile. Sono convinto che per questi reati,

che minano la sicurezza e l’integrità fisica dei tanti operatori impegnati a garantire i servizi primari dello Stato si devono valutare sanzioni accessorie che abbiano l’effettiva certezza della pena, e non, come avviene spesso si innesca un corollario di “grimaldelli giuridici” che, di fatto, rende residuale i casi in cui viene effettivamente scontata la pena applicata al reo. Mi aspetto dal punto di visto politico e normativo, un giro di vite. Ai nostri due colleghi del posto polfer di Reggio e agli altri colleghi delle altre province, coinvolti in queste aggressioni, va la vicinanza del Siulp reggiano a gli auguri per una pronta guarigione".