Duplice lutto a Sant’Ilario Imprenditore muore pochi giorni dopo la moglie

Una vita insieme, nel lavoro nella loro azienda come nel tempo libero. E insieme, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra, se ne sono andati: prima Gabriella Piovanelli, 81 anni, i cui funerali si sono svolti venerdì, poi ieri il marito Attilio Maffezzoli, di poco più giovane della moglie. Entrambi avevano problemi di salute, ma certamente la scomparsa della moglie ha colpito duramente Attilio.

Un duplice lutto che ha fortemente commosso la comunità santilariese.

Il padre di Gabriella aveva negli anni ’50 fondato un’impresa, la Piovanelli Gomme, che ha dato lavoro a centinaia di operai. Negli anni ’70, la donna insieme al marito aveva a sua volta fondato un’impresa del settore gomma-plastica, la Multicom, con sede a Taneto di Gattatico.

Nata come azienda specializzata nel commercio di mescole per stampaggio gomma, nel corso del tempo si è evoluta - anche grazie a investimenti tecnologici mirati - arrivando a produrre e vendere mescole, tessuti tecnici e accessori correlati per diversi settori industriali. Il figlio della coppia, Andrea, era poi entrato nell’azienda dando impulso al business e quindi dirigendola.

Attilio Maffezzoli non era solo un imprenditore solido, ma anche un uomo di grande simpatia (come la moglie) e si dilettava a cantare per gli amici con una splendida voce baritonale. Era baritono nel coro Mavarta. La sua salma è ora esposta presso la Sala del Commiato “Montanari e Manghi” di Calerno: è visitabile oggi dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

I funerali si svolgeranno domani alle 9 con partenza da Calerno per la chiesa parrocchiale di Sant’Ilario.

Francesca Chilloni